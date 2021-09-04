لهذا السبب.. بهاء سلطان يتصدر تريند "جوجل"



تصدر الفنان بهاء سلطان مؤشرات الأكثر بحثاً على موقع "جوجل"، وذلك بعد نجاح حفلته الأخيرة التي أقيمت مساء أمس في الساحل الشمالي، والتي شاركته فيها الفنانة نانسي عجرم.



وكان الفنان بهاء سلطان قد وجه رسالة شكر لجمهوره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال فيها:"الحمد الله حفلة إمبارح كانت مميزة أوي، بالنسبة ليا عشان كنت قريب منكم أوي فعلاً"



وتابع بهاء سلطان قائلاً:" شكراً لكل الجمهور اللي بيدينا طاقة وأمل إنتو السبب الرئيسي في كل حاجة، الواحد لو مر بكل حاجة مر بدعمكم بعد ربنا، إن شاء الله دائما نكون مع بعض في الفرح ونعمل حفلات تليق بيكم جمهوري وعائلتي الكبيرة المخلصة".



