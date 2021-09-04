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زعيم " المقاومة في وادي بانشير": لن نتخلى عن المقاومة

السبت 04/سبتمبر/2021 - 09:06 ص
حركة طالبان
حركة طالبان
وكالات

قال زعيم " المقاومة في وادي بانشير" أحمد مسعود، اليوم السبت، إنهم لن يتخلوا عن المقاومة والنساء لن تتنازلن عن مطالبهن المشروعة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.  

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

                       

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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