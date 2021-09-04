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مصادر طبية أفغانية: 17 قتيلا و41 جريحا في كابل جراء إطلاق النار ليلة أمس

السبت 04/سبتمبر/2021 - 09:20 ص
حركة طالبان
حركة طالبان
وكالات

أعلنت مصادر طبية أفغانية، مقتل 17 شخصًا وإصابة 41 أخرين في كابل جراء إطلاق النار ليلة أمس، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

                       

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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قتلى وجرحى حركة طالبان اطلاق نار أفغانستان

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