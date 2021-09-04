منى فاروق لجمهورها:" لما تشعروا بالضيق ياريت تقربوا من الله"

أكدت الفنانة مني فاروق على مرورها بأزمة نفسية صعبة، تحاول التغلب عليها بطاعة الله وبالصلاة، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





نشرت منى فاروق مقطع فيديو جديد لها، قالت فيه :"

حالياً أمر بحالة نفسيئة سيئة، ولكني أحاول التغلب عليها بالصلاة وطاعة الله، والموضوع بالفعل بيفرق معايا جداً، وياريت كل اللي يشاهدني الآن كلما تشعر بضيق صلي وتقرب من الله".





وأستكملت حديثها قائلة:"كلما تسيطر علي هذه الحالة، أحاول أن أبث بداخلي التفاؤل؛ لأن ربنا رحمته واسعة، لابد من وجود الطموح لكي نستطيع أن نكمل حياتنا".





وأضافت:" عندما يكون مزاجي سئ وأمر ببعض الأمور والأزمات، أنظر حولي وأشكر ربنا على نعمة أصحابي وأهلي وكل من يحبني".







