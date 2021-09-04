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الأهلي يدرس تجديد عقد حارسه

السبت 04/سبتمبر/2021 - 08:34 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
اتخذت لجنة التخطيط في الأهلي برئاسة محسن صالح قرارها بتجديد عقد حارس مرمى الفريق الصاعد مصطفى شوبير وذلك في حالة الموافقة على إعارته لأحد الأندية التي ترغب في التعاقد معه استعداداً للموسم المقبل.


ويرى مسئولو الأهلي ضرورة تجديد عقد حارس المرمى الشاب والذي ينتهي عقده مع المارد الأحمر بعد موسمين وذلك من أجل الاستفادة منه مستقبلا في حال تألقه في الإعارة.


وأبدت العديد من أندية الدوري اهتمامها باستعارة مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي من أجل تدعيم صفوفها في الموسم المقبل خاصة فيوتشر لاسيما بعد قرار لجنة التخطيط في الأهلي التعاقد مع حارس مرمى سوبر في وجود الثنائي محمد الشناوي وعلي لطفي.

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