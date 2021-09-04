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نظام أردوغان يلاحق معارضيه بالخارج

السبت 04/سبتمبر/2021 - 09:37 ص
أردوغان
أردوغان
وكالات

يواصل النظام التركي، ملاحقة معارضيه بالخارج، من إصدار مذكرات الاعتقال، حتى ولو تكررت 30 مرة، كما حدث مع رئيس تحرير "زمان" السابق.

 

وبحسب موقع "نورديك مونيتور" السويدي، كان الصحفي التركي المقيم بالولايات المتحدة، يواجه 30 مذكرة اعتقال، صادرة عن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي حول بلاده لأحد أكبر سجون الصحفيين بالعالم، كما تقول التقارير الحقوقية.

 

وتعرض أكرم دومانلي، رئيس التحرير السابق لصحيفة "زمان" اليومية، لعدة اتهامات جنائية، معظمها تقوم على التشهير بالرئيس، والتي وجهتها حكومة أردوغان في إطار حملة تخويف تستهدف الصحفيين المعارضين بالداخل والخارج.

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