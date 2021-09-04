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أسطورة يوفنتوس يعلق على رحيل رونالدو عن الفريق
السبت 04/سبتمبر/2021 - 08:37 ص
غدير أحمد
علق نجم إيطاليا ويوفنتوس السابق أليسيو تاكيناردي، على موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عقب انتقاله من "البيانكونيري " إلى صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد.
وحزن مشجعو اليوفي من سلوك النجم البرتغالي البالغ من العمر 36 عامًا، والذي قرر الرحيل فجأة، بعدما قضى ثلاث سنوات مع السيدة العجوز.
وكشف تاكيناردي في تصريحات لصحيفة "ماركا": "فإن يجب أن يكون رحيله مختلفًا، لم تتوجب مغادرته في طائرته الخاصة بينما كان أليجري مدرب الفريق يتحدث عشية المباراة ضد إمبولي".
وأضاف: "كان عليه الإنتظار لعمل مؤتمرا صحفيا لتوديع الجماهير؛ عامله فريق يوفنتوس جيدًا. واستحق شيئًا مختلفًا. فغادره قائلا إنه سيذهب إلى مكان يشعر فيه وكأنه بيته، وهذا لم يقدم عنه صورة جيدة".
وتابع: "ولن يشارك فقط من أجل القميص الذي كان يرتديه، ولاسيما من أجل قيمته الدولية، وهذا الأمر ينتبه له الناس، لقد وضع يوفنتوس في صعوبات عندما غادر قبل أيام قليلة من إغلاق السوق، استبدال آلة تسجيل أهداف مثل كريستيانو أمر مستحيل".
وأختتم: "اليوفي يستحق الكثير من الاحترام، لم أكن أتوقع أن يشعر رونالدو بهذا الاستخفاف مع النادي، كريستيانو ما يزال لاعباً عظيماً ومحترفاً عظيماً، لكن كان من الممكن أن يتم الوداع بطريقة مختلفة وبكلمات أخرى".