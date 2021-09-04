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أسطورة يوفنتوس يعلق على رحيل رونالدو عن الفريق

السبت 04/سبتمبر/2021 - 08:37 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
علق نجم إيطاليا ويوفنتوس السابق أليسيو تاكيناردي، على موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عقب انتقاله من "البيانكونيري " إلى صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد.

وحزن مشجعو اليوفي من سلوك النجم البرتغالي البالغ من العمر 36 عامًا، والذي قرر الرحيل فجأة، بعدما قضى ثلاث سنوات مع السيدة العجوز.

وكشف تاكيناردي في تصريحات لصحيفة "ماركا": "فإن يجب أن يكون رحيله مختلفًا، لم تتوجب مغادرته في طائرته الخاصة بينما كان أليجري مدرب الفريق يتحدث عشية المباراة ضد إمبولي".

وأضاف: "كان عليه الإنتظار لعمل مؤتمرا صحفيا لتوديع الجماهير؛ عامله فريق يوفنتوس جيدًا. واستحق شيئًا مختلفًا. فغادره قائلا إنه سيذهب إلى مكان يشعر فيه وكأنه بيته، وهذا لم يقدم عنه صورة جيدة".

وتابع: "ولن يشارك فقط من أجل القميص الذي كان يرتديه، ولاسيما من أجل قيمته الدولية، وهذا الأمر ينتبه له الناس، لقد وضع يوفنتوس في صعوبات عندما غادر قبل أيام قليلة من إغلاق السوق، استبدال آلة تسجيل أهداف مثل كريستيانو أمر مستحيل".

وأختتم: "اليوفي يستحق الكثير من الاحترام، لم أكن أتوقع أن يشعر رونالدو بهذا الاستخفاف مع النادي، كريستيانو ما يزال لاعباً عظيماً ومحترفاً عظيماً، لكن كان من الممكن أن يتم الوداع بطريقة مختلفة وبكلمات أخرى".

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