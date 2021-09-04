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فيوتشر إف سى يسعى لضم نجوم الأهلي والزمالك

السبت 04/سبتمبر/2021 - 09:42 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
اقترب نادى فيوتشر إف سى من تدعيم صفوفه بضم عناصر مختلفة من صفوف الأهلى والزمالك، خلال الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم صفوف الفريق.

وتشير مصادر إلى وجود مفاوضات مع محمود عبدالعزيز لاعب وسط الزمالك، وناصر ماهر صانع ألعاب النادى الأهلى.

كما ترغب إدارة الفريق في ضم كل من مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى، ومحمود وحيد الظهير الأيسر للقلعة الحمراء.

وأكدت المصادر إلى أن إدارة فيوتشر تترقب حسم الصفقات خلال الساعات القليلة القادمة من أجل تدعيم الفريق بشكل قوى فى الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن شركة فيوتشر للاستثمار والتسويق الرياضى استحوذت على نادى كوكاكولا الصاعد حديثًا للدورى الممتاز فى قسمه الأول، ليصبح اسمه فيوتشر إف سى بدلاً من كوكاكولا.

وانتهت شركة فيوتشر إف سى من تشكيل مجلس إدارة النادي ليضم المهندس وليد زكى رئيسًا، والكابتن أحمد شوبير نائبًا لرئيس النادى، والدكتور وليد دعبس أمينًا للصندوق، وفى العضوية كل من: النائب علاء عابد، والمهندس محمد حلاوة والمهندس وائل طارق إسماعيل، والكابتن أيمن منصور والدكتور شريف الجبلى، والكابتن أحمد نجم.

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