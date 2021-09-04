موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه أولي جونار سولشاير، نظيره نيوكاسل يونايتد، يوم 11 سبتمبر في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب أولدترافورد، ضمن منافسات الاسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز.









وستقام المباراة بين فريقي مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









وستكون تلك هى المباراة الأولى بشكل رسمي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من فريق يوفنتوس الإيطالي.



