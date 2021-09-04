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لهذا السبب.. عمرو أديب يهاجم محمد رمضان

السبت 04/سبتمبر/2021 - 09:54 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
لهذا السبب.. عمرو أديب يهاجم محمد رمضان

أعلن الإعلامي عمرو أديب غضبه من تصرف الفنان محمد رمضان، بعد نشره مقطع فيديو له فوق أنقاض مرفأ بيروت المدمر أثر الأنفجار المدوي بالعام السابق. 

وعلق الإعلامي عمرو أديب على هذا الحدث من خلال برنامجه "الحكاية"، قائلاً:"الأستاذ الدكتور الفنان محمد رمضان عمل إمبارح وأول امبارح شئ مؤلم للبنانيين وأثار إستيائهم".

وتابع:"محمد رمضان راح اتصور في مرفأ بيروت، وهو المرفأ الذي بسببه الحياة انتهت في لبنان مما سبب إثارة اللبنانيين".

واستكمل حديثه قائلاً:"محمد رمضان خد فوتو سيشن وركب أغنية من بتوعه، وكأن هذا الموقع يصلح أن يكون مكاناً للتصوير".

وأختتم كلامه قائلاً:"ليه بيعمل كده، وهو فاكر أن العالم مقفول، وكأن محدش هيعرف أو هيسمع، وأن محدش هيقول حاجة.. ربنا يهديه".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الغنائية "على الله" التي حققت نجاحاً كبيراً فور طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهي من كلمات وألحان إسلام شندي، وتوزيع ديزل.

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