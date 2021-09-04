Advertisements
باحث تركي: انهيار غير مسبوق لشعبية أردوغان
السبت 04/سبتمبر/2021 - 09:57 ص
وكالات
تشهد شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، "انهيارًا غير مسبوق"، مقابل ارتفاع أسهم المعارضة، وفقًا لباحث تركي في استطلاعات الرأي .
وبحسب صحيفة "آرتي غرتشك" التركية
المعارضة، قال إبراهيم أوصلو، الباحث في استطلاعات الرأي العام، إن استطلاع رأي جرى
في شهر أغسطس/آب المنصرم كشفت نتائجه عن أقل نسبة أصوات يحصل عليها العدالة والتنمية
منذ قدومه لسدة الحكم في العام 2001.
وأضاف أوصلو: "الحزب يشهد انهيارًا
غير مسبوق في شعبيته، إذ حصل في استطلاع رأي الشهر الماضي على نسبة 33% من المشاركين
بالاستطلاع، أما شريكه حزب الحركة القومية، فيحوم حول النسبة المقدرة لدخول البرلمان
وهي 10%".