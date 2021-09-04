باحث تركي: انهيار غير مسبوق لشعبية أردوغان

تشهد شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، "انهيارًا غير مسبوق"، مقابل ارتفاع أسهم المعارضة، وفقًا لباحث تركي في استطلاعات الرأي .

وبحسب صحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، قال إبراهيم أوصلو، الباحث في استطلاعات الرأي العام، إن استطلاع رأي جرى في شهر أغسطس/آب المنصرم كشفت نتائجه عن أقل نسبة أصوات يحصل عليها العدالة والتنمية منذ قدومه لسدة الحكم في العام 2001.

وأضاف أوصلو: "الحزب يشهد انهيارًا غير مسبوق في شعبيته، إذ حصل في استطلاع رأي الشهر الماضي على نسبة 33% من المشاركين بالاستطلاع، أما شريكه حزب الحركة القومية، فيحوم حول النسبة المقدرة لدخول البرلمان وهي 10%".