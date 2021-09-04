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ياسر الرفاعي "هاكرز" في حكاية "بالورقة والقلم" (خاص)

السبت 04/سبتمبر/2021 - 10:13 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
يشارك الفنان الشاب ياسر الرفاعي حالياً في حكاية "بالورقة والقلم"، المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، وهي بطولة يسرا اللوزي، عماد رشاد، نور محمود، علي الطيب، حسام الجندي، لاشينة لاشين، عبد الله أشرف، صلاح الدالي، ياسمين سمير ، رشاد رشدي، ريهام الشنواني.

وقال ياسر الرفاعي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنه يُجسد خلالها دور شاب يُدعى "فتحي"، وهو مُتخصص في الهاكرز، وله دور محوري في الأحداث، وأن ما حمسه للمشاركة في تلك الحكاية، هو نجاح الموسم الأول من مسلسل "إلا أنا"، بالإضافة إلى أن فكرة المسلسلات القصيرة المكونة من عشر حلقات فكرة جيدة وتكون مكتوبة بعناية شديدة، وتكون خالية من المط والتطويل، على حد تعبيره.

وأشار ياسر الرفاعي إلى أنه تم ترشيحه للعمل من خلال المخرج محمد بكير، وأسامة عرابي، وهذا ما أسعده كثيراً؛ لأنه يعلم جيداً أن محمد بكير يهتم جداً بالعمل وبالممثل الذي يعمل معه، وما زاده حماساً هو أن العمل من تأليف أمين جمال، ومحمد ابو السعد وهذا يعد التعاون الخامس بينهم، مُشيرًا إلى أن ورشة التأليف المشاركة في العمل تعتبر من أهم الورش الموجودة في مصر.

وأعرب ياسر الرفاعي عن سعادته الكبيرة بالعمل مع كل الأبطال المشاركين في تلك الحكاية، ولاسيما الفنانة يسرا اللوزي؛ لأنه كان يرغب كثيراً في العمل معها.

وفي سياق آخر، ينتظر ياسر الرفاعي حالياً عرض مشاهده في مسلسلي "المماليك"، و"عودة الأب الضال"، و"الحرير المخملي"، ومن المُقرر عرضهم خلال الفترة المقبلة. 

والجدير بالذكر أن حكاية "بالورقة والقلم" فكرة يسري الفخراني، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبو السعد، شريف يسري، إخراج محمد بكير، ومن المقرر عرضها قريباً علي قناة dmc.

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