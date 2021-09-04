استقرت أسعار الدولار اليوم السبت 4-9-2021 خلال بداية التعاملات الصباحية مقابل الجنيه المصري، وذلك في ظل حالة الاستقرار التي يعيشها الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية، ووننشر لكم أسعار الدولار اليوم السبت 4-9-2021 في البنوك العاملة في مصر.









سعر الدولار اليوم الجمعة 4-9-2021 في مصر





سعر الدولار فى البنك المركزى المصري





15.65 جنيه للشراء.





15.74 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري





15.63 جنيه للشراء.





15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية





15.64 جنيه للشراء.





15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة





15.65 جنيه للشراء.





15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر





15.63 جنيه للشراء.





15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"





15.65 جنيه للشراء.





15.75 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى





15.67 جنيه للشراء.





15.75 جنيه للبيع.



