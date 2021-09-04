Advertisements

أسعار الدولار اليوم السبت 4-9-2021

السبت 04/سبتمبر/2021 - 08:19 ص
بوابة الفجر
استقرت أسعار الدولار اليوم السبت 4-9-2021 خلال بداية التعاملات الصباحية مقابل الجنيه المصري، وذلك في ظل حالة الاستقرار التي يعيشها الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية، ووننشر لكم أسعار الدولار اليوم  السبت 4-9-2021 في البنوك العاملة في مصر.


سعر الدولار اليوم الجمعة 4-9-2021 في مصر 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.65 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.67 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

أخبار تهمك

فيوتشر إف سى يسعى لضم نجوم الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 11 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة تراجع الأهلي عن ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يوافق على تأجيل مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن العلاقة بين الحاصلين على لقاح كورونا ونقل متحور دلتا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير عاجل من أستاذ العظام من الموضة العلاجية "سمكرة الجسم" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يُنهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير الموهوب

منذ حوالي 11 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:04 م

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

10:08 م

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

10:53 م

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

12:33 ص

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements