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الكشف عن حيل وألاعيب أردوغان لاحتكار السلطة

السبت 04/سبتمبر/2021 - 10:17 ص
أردوغان
أردوغان
وكالات

كشف تقرير، عن حيل قد يلجأ إليها حزب العدالة والتنمية التركي بقيادة رجب طيب أردوغان في ألاعيب تستهدف تأمين طريق العودة للحكم بالانتخابات المقبلة.

                   

وقد نشر الصحفي طونجاي مولّاويوس أوغلو، مقالًا على الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة بعنوان "ماذا كانت تحوي التسجيلات".

 

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة بتركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.

 

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