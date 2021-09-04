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تعرف على شروط السفر عقب تحديد أعداد المصريين المسافرين للكويت يوميا

السبت 04/سبتمبر/2021 - 10:19 ص
المصريين المسافرين للكويت
المصريين المسافرين للكويت
قامت دولة الكويت، بتحديد أعداد المصريين القادمين إلى الكويت عقب إعلان مجلس الوزراء الكويتي موافقته على عودة الطيران المباشر مع بعض الدول منها مصر، حُددت نسبة محددة لشركات الطيران المحلية والمصرية، بواقع 1,562 راكبًا قادمًا للبلاد في اليوم، منها 781 راكبًا لشركات الطيران المحلية، ومثلهم لشركات الطيران المصرية.
ننشر لكم تستعرض شروط دخول المصريين إلى دولة الكويت والتي يجب اتباعها بدقة، وهي كالتالي:-

اللقاحات المعتمدة لدخول دولة الكويت
يعتبر الحصول على لقاح كورونا شرط أساسي لدخول دولة الكويت، التي اعتمدت عددا من الأنواع هي لقاح أسترازينيكا وفايزر وجونسون وموديرنا، وفي حال تلقي لقاح جونسون آند جونسون يتم الاكتفاء بجرعة واحدة، ولا تعترف الدولة بلقاح سينوفارم الصيني المعتمد في مصر.

وفي حال حصول المصريين على لقاح غير معتمد في دولة الكويت، يجب الحصول على جرعة إضافية من اللقاحات المعتمدة.

شروط السفر المصريين إلى الكويت

- أن يكون القادم إلى دولة الكويت حصل على جرعتي لقاح كورونا.

- إثبات الحصول على اللقاح من خلال ارسال شهادة رسمية من مراكز معتمدة تفيد هذا من مصر.

- يجب أن تتضمن شهادة الحصول على لقاح كورونا من خارج الكويت اسما مطابقا لجواز السفر، ونوع اللقاح، وتاريخ أخذ الجرعات، واسم جهة التطعيم، ورمز (QR) للتأكد إلكترونيًا.

- رفع تلك الشهادات على تطبيقي "مناعة" و "هويتي".

- إجراء مسحة "pcr" للتأكد من عدم إصابة المسافر بفيروس كورونا، قبل 72 ساعة كحد أقصى من السفر.

- يخضع القادمون لعزل منزلي لمدة 7 أيام بعد الوصول.

- هناك حالة واحدة لكسر هذه المدة من خلال إرسال مسحة "pcr" على تطبيق "مناعة" الإلكتروني.

- بعد الوصول إلى الأراضي الكويتية يجب أن يسجل القادم في تطبيق "شلونك" برقم هاتف كويتي.

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