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طبيب: كورونا قد يتحول إلى مرض موسمي في هذه الحالة (فيديو)

السبت 04/سبتمبر/2021 - 11:07 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا أمر وارد ومتوقع، ويجب الإسراع في عملية تطعيم المواطنين، حيث أن اللقاح وسيلة لمنع الإصابة.

وأشار "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن شركات الأدوية تبذل جهدا كبيرا للتوصل لإيجاد علاج للفيروس، لافتا إلى أن ظهور دواء لكورونا إلى جانب اللقاح سيساهم في السيطرة على الفيروس.

وأضاف رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن توزيع اللقاحات بشكل عادل على دول العالم سيساهم في السيطرة على الجائحة، وحينها يمكن أن يتحول فيروس كورونا إلى مرض موسمي.

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