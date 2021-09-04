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هند صبري: أول سنه زواج كانت الأصعب

السبت 04/سبتمبر/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
هند صبري: أول سنه زواج كانت الأصعب
كشفت الفنانة هند صبري، عن الصعوبات التي مرت بها في أول سنة زواج من زوجها أحمد شريف، وهو روتين الحياة. 

وقالت هند صبري خلال لقائها في برنامج "السيرة" أنها كانت معتادة دائمًا ألا يشاركها أحداً حياتها حتى في أصغر التفاصيل، ولذلك كانت تحب الجلوس مع نفسها أغلب الأوقات، ولكن بعد الزواج رأت العكس، وأن زوجها قادر على أن يضحكها". 

وتابعت قائلة:" أصعب شيء في الجواز الروتين، واتفاجئت بعد الزواج من صعوبة أول سنة، كنا لسة بنحاول التعود على بعض". 

تابعت هند صبري: كانت صعبة بالنسبة لي، وماكنتش بحب حد يشاركني في المساحة الخاصة بي.. ولدى وسواس قهري، من ناحية نظافة البيت، متابعة: واكتشفت إن أحمد زوجي فوضوي، وليس منظمًا". 

واستكملت هند صبري: ليلى وعليا، بيحترموا والدهم، وعلى الرغم إني شديدة، ولكن مش بيحترموني، وكان نفسي في ولد، ولكن أحمد رفض، وقال لي سنكتفي بالبنات". 

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