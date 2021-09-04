رئيس المركز الثقافي الألماني يكشف حقيقة دفع محمد رمضان أموال للمركز

أكد محمود الخطيب، رئيس المركز الثقافي الألماني بلبنان، سبب منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية، ولقب سفير الشباب العرب، مشيرًا إلى أن أحد أعضاء مجلس الإدارة يجمعه صداقة به، وأنه بحث عن محمد رمضان بشكل سريع على موقع"جوجل"، معترفًا بخطئه في عدم البحث بشكل كافٍ عن الشخصية التي يُكرمها.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية، قائلًا: "عبد الغني أوبرسلي أحد أعضاء مجلس الإدارة، مازن نوري صديقه، قالوا أن رمضان هيجي على لبنان وهنمنحه تكريم".



وتابع:"فاطلعت على جوجل نظرة سريعة، وللأسف كان لازم يكون في نظرة بتعمق أكثر، وقولت لهم أنا اطلعت عليه بطريقة سريعة، وأنتم لازم يكون في فحص منكم بشكل أكبر، قالوا إحنا نمنحه".



وأضاف قائلاً:"تعرضنا لانتقادات كثيرة منها خدتوا مصاري مقابل الشهادة، أنتوا بتبيعوا شهادات، وكثير من مثل هذه الشائعات، وأوضحنا أن هذا الرجل مانو بحاجة لمصاري، وأيضًا المركز ما بيحاجة للمصاري".



