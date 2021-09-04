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الجيزة تسلم ١٦ كرسيا متحركا للأطفال ذوي الهمم بالواحات البحرية

السبت 04/سبتمبر/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تحقيق التنسيق بين أجهزة المحافظة وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة الأسر الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن دور جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني يعد دعامة حقيقية ودعما للجهاز الحكومي لأداء مهمته في خدمة المواطنين خاصة في معاونة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

ووجه الأجهزة التنفيذية بتحقيق تعاون مثمر مع تلك الجهات لتحقيق التنمية المستدامة لمواطني القرى الأكثر احتياجا.
تنفيذ عدد من الأنشطة الخدمية
ومن جانبها أشارت هند عبد الحليم نائب المحافظ، إلى أن محافظة الجيزة من خلال مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي قامت بتنفيذ عدد من الأنشطة الخدمية بالتعاون مع مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية (ليلة القدر) لدعم أبناء الواحات البحرية بعدد من المشروعات للتسهيل عليهم.
تسليم ١٦ كرسيا كهربائيا متحركا للأطفال
وقالت إن التعاون مع المؤسسة قد أسفر عن تسليم عدد ١٦ كرسي كهربائي متحرك للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء الأسر الأكثر احتياجآ بالمركز بالإضافة إلي تقديم المؤسسة عددا من المشروعات الخدمية الأخري لفتح أفاق عمل للأسر مثل مشروعات الخياطة إلى جانب دعم القري بالقوافل الطبية المجانية وتلبية الاحتياجات الضرورية لهم.

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