"بلينكين" يبحث مسألة اللاجئين الأفغان في اجتماعات عاجلة

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، بأنه سيتوجه إلى قطر، يوم الأحد، للقاء قادة البلاد وشكرهم على مساعدتهم فيما يتعلق بالذين تم إجلاؤهم من أفغانستان، ثم سيتوجه بعد ذلك إلى ألمانيا لحضور اجتماع وزاري.





وقال بلينكين في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية الأمريكية إنه سيلتقي بالأفغان والعاملين في العاصمة القطرية الدوحة "الذين يقومون بعمل بطولي حقًا على مدار الساعة". واضاف إنه سيسافر إلى قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا حيث سيلتقي أيضًا مع الأفغان. سيعقد الاجتماع الوزاري بشكل افتراضي مع شركاء، بما في ذلك أكثر من 20 دولة لها مصلحة في إعادة توطين الأفغان.





وأوضح بلينكين أيضا إن الحكومة الأمريكية تواصل الاتصال مع طالبان قائلا "نواصل الحفاظ على قنوات الاتصال مع طالبان بشأن القضايا المهمة". وقال بلينكين إن وزارة الخارجية "على اتصال دائم" بالأمريكيين الباقين في أفغانستان والذين ما زالوا يرغبون في مغادرة البلاد.





وأضاف: "لقد خصصنا فرقًا مخصصة لكل من هؤلاء المواطنين الأمريكيين ليكونوا على اتصال دائم معهم. نحن نقدم لهم إرشادات مفصلة ومحددة للغاية". وقال بلينكين إن جميع الباقين تقريبًا هم من مزدوجي الجنسية، وتقع منازلهم في أفغانستان وتعيش عائلاتهم الممتدة هناك. وتابع "ليس من المستغرب أن يكون قرار مغادرة المكان الذي يسمونه وطنهم قرارًا مؤلمًا".







