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تعرف على موعد تكريم محمود حميدة من مهرجان نقابة "المهن التمثيلية للمسرح"

السبت 04/سبتمبر/2021 - 11:18 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد


أعلن مهرجان نقابة "المهن التمثيلية للمسرح" التجربة الاولي في دورته السادسة برئاسة الدكتور أشرف زكى وإدارة الفنان سامح بسيوني، عن تكريم النجم محمود حميدة فى افتتاح المهرجان يوم الجمعة المقبل على مسرح النهار بشارع القصر العينى الساعة 7 مساءً. 

ومن المقرر أن تقام الدورة السادسة من المهرجان   يوم 10 من شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء استقبال طلبات الراغبين بالمشاركة في الدورة السادسة حيث تم اختيار عدد من العروض المشاركة فى المهرجان، حيث تم وضع شروطاً واضحة للمشاركة، وهى أن تكون عناصر العرض المسرحي عناصر نقابية فقط ويمنع أن يجمع أحد العناصر بين عرضين لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المبدعين.

من ناحية اخري ينتظر محمود حميدة طرح فيلم "الكاهن" خلال الشهر الجارى، حيث يشارك فى بطولته إلى جانب درة، إياد نصار، حسين فهمى، فتحى عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير، كما يعرض له حالياً فيلم "العارف" بطولة احمد عز، أحمد فهمى، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر وإخراج أحمد علاء الديب.

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