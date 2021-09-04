كشف ملابسات فيديو مقتل شخص على يد آخر بالبحيرة



نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيسبوك) يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

تفاصيل الفيديو

وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة دمنهور من إحدى المستشفيات بوصول (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز ) متوفى إثر إصابته "بكدمة بالرأس".



وبسؤال شقيقه إتهم (عامل، مقيم بدائرة المركز) "تم ضبطه" بالتعدى على شقيقه بالضرب ودفعه مما أدى إلى سقوطه أرضًا وارتطام رأسه بجسم صلب إثر مشادة بينهما تطورت لمشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.