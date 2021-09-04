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عمرو أديب عن انتظام المدارس بالعام الجديد: محدش يعرف (فيديو)

السبت 04/سبتمبر/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على ظهور متحور "مو" لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن المتحور ظهر في الصين، وأمريكا، وبريطانيا، وأوروبا، وخطورة متحور "مو" أنه قد لا يتأثر باللقاحات، ولكنه أمر لم يحسم بعد.

وأشار "أديب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن وزارة الصحة في مصر تبذل مجهود خرافي لمواجهة الفيروس وتداعياته، مطالبا من الحذر من الشباب والأطفال، قائلا: "الحذر كل الحذر الأعراض لا تظهر عليهم واضحة.. لاحظوا أولادكم، وخدوا بالكم".

وأضاف، أن كل أولياء الأمور في مصر يتسائلون هل المدارس ستكون منتظمة في العام الدراسي الجديد، معلقا: "السؤال ليس صحي فقط ولكنه أيضا مادي هل هيدفعوا مصروفات الباص والمدرسة.. بس غصب عنك هتدفع المصروفات، لأن المدارس مش بتهزر".

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