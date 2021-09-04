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جهود حملة أمنية لضبط المحكوم عليهم الهاربين بالقليوبية

السبت 04/سبتمبر/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
هبة عبدالحفيظ
وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ، وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
ضبط (8) قضايا مخدرات
حيث تم ضبط (8) قضايا مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (8) متهمين "لعدد إثنين منهم معلومات جنائية") فضلا عن تنفيذ (2346) حكم قضائى متنوع.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار استمرار الحملات.

ويأتي ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

الكلمات المفتاحية

حوادث الفجر حملة تنفيذ أحكام قضائية القليوبية

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