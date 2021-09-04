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غلق وتشميع مجمع طبي مخالف وضبط ٤٩٦ وحدة دوائية متنوعة في أسوان

السبت 04/سبتمبر/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
شنت مديرية الصحة بأسوان حملة تفتيش استهدفت المرور على مركز طبي للعيون وعيادات تخصصية غير مرخصة بمدينة أسوان، بناء علي توجيهات وكيل وزارة الصحة بأسوان الدكتور إيهاب حنفي، بتكثيف حملات التفتيش على المراكز والعيادات الطبية، حرصًا على صحة المواطن الأسواني.

حملة تفتيش
وأسفرت تلك الحملة عن غلق وتشميع مجمع غير مرخص لعيادات تخصصية (عيون - باطنة)، كما تم المرور على مركز طبي للعيون، ونجحت الحملة في ضبط (٤٩٦) وحده دوائية متنوعة مخالفة، منها مخدر الكيتامين غير صالح للاستخدام الآدمي مهرب غير مسجل ومحظور تداوله، ومخدر النالوفين المدرجين بجداول قانون مكافحة المخدرات، ومنها أدوية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وأدوية مهربة غير مسجلة ومحظور تداولها، بالإضافة لعبوات خاصة بوزارة الصحة، والتأمين الصحي محظور تداولها خارج المنظومة الحكومية، وأدوية محظور الاتجار بها وبيعها خارج المؤسسات الصيدلية، وقد تم ضبط تلك الكميات المذكورة وتحريزها، وحرر محضر بالمخالفات، وقيده جنح أمن دولة طوارئ لإحالته إلى النيابة العامة المختصة ومباشرة التحقيقات.

أعضاء الحملة 
وكانت الحملة برئاسة د "إسلام شمروخ" مدير إدارة التفتيش الصيدلي، ود "هبة سيد إسماعيل" مدير إدارة العلاج الحر وبعضوية د "مصطفى الأسمر" ود "مصطفى الصغير" ود "زينب حسن" مأموري الضبط القضائي و"سحر مصطفى" باحثة بإدارة العلاج الحر وبتعليمات د.محمد محمود مدير إدارة الصيدلة وبتوجيهات العميد محمد الدجوي بهيئة الرقابة الإدارية وبتنسيق مع هيئة الدواء المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور تامر عصام.
غلق وتشميع مجمع طبي مخالف وضبط ٤٩٦ وحدة دوائية متنوعة في أسوان
غلق وتشميع مجمع طبي مخالف وضبط ٤٩٦ وحدة دوائية متنوعة في أسوان

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مجمع طبي مخالف صحة أسوان أسوان

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