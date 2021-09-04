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موعد مباراة صلاح المقبلة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

السبت 04/سبتمبر/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
يحل فريق ليفربول، ضيفا ثقيلا على حساب ليدز يونايتد، يوم الأحد 12 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وستلعب المباراة بين فريقي ليفربول وليدز يونايتد في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


وقد تعادل فريق ليفربول في الجولة الماضية مع نظيره تشيلسي بنتيجة هدف مقابل هدف على ملعب أنفيلد، بينما نجح ليدز في خطف نقطة التعادل أيضًا أمام بيرنلي.

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موعد مباراة ليفربول مسابقة الدوري الممتاز الدوري الإنجليزي

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