Advertisements

موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

السبت 04/سبتمبر/2021 - 11:34 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
يلتقي فريق تشيلسي، مع نظيره استون فيلا، يوم السبت 11 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وستقام المباراة بين فريقي تشيلسي وأستون فيلا في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


وقد حقق تشيلسي الفوز في أول جولتين من بطولة البريميرليج على حساب فرقي كريستال بالاس وأرسنال، وتعادل مع ليفربول بهدف لكل فريق، بينما خسر أستون فيلا أول جولة أمام واتفورد بنتيجة 3-2، وفاز على نيوكاسل بهدفين دون رد، وتعادل مع برينتفورد بهدف لكل فريق.

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة تشيلسي مسابقة الدوري الممتاز مباراة تشيلسي

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير الموهوب

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة تراجع الأهلي عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

منذ حوالي 13 ساعة

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

تحذير عاجل من أستاذ العظام من الموضة العلاجية "سمكرة الجسم" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يُنهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

لهذا السبب.. الجمهور يُهاجم تامر أمين

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة صلاح المقبلة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

منذ 38 دقيقة

فيوتشر إف سى يسعى لضم نجوم الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يومين

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على تشيلسي

10 مواجهات في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي

موعد مباراة تشيلسي ضد استون فيلا اليوم الأربعاء 4-12-2019 بالدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:03 ص

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

08:04 م

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

10:08 م

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

10:53 م

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

12:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements