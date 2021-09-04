موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق تشيلسي، مع نظيره استون فيلا، يوم السبت 11 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وستقام المباراة بين فريقي تشيلسي وأستون فيلا في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









وقد حقق تشيلسي الفوز في أول جولتين من بطولة البريميرليج على حساب فرقي كريستال بالاس وأرسنال، وتعادل مع ليفربول بهدف لكل فريق، بينما خسر أستون فيلا أول جولة أمام واتفورد بنتيجة 3-2، وفاز على نيوكاسل بهدفين دون رد، وتعادل مع برينتفورد بهدف لكل فريق.



