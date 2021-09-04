هند صبري :" أول لقاء بيني وبين جوزي ماكنش يعرف إني ممثلة"

كشفت الفنانة هند صبري، عن علاقتها بزوجها أحمد شريف، أيام الخطوبة، وأيام ما بعد الزواج، وأنه يوجد بينهما احترام، وحب متبادل.



وصرحت هند صبري في الجزء الثاني من لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج السيرة قائلة:"تعرفت على أحمد من خلال عشاء جمعنا مع أصدقائنا، ووقتها ماكنش عارف إني ممثلة، ولكن عجبته، وهذا جذب انتباهي أكثر، بسبب إنه أحب هند، وليس هند الممثلة".



وأضافت :" بدأت علاقتنا أولًا بصداقة، وجعلني أحبه، وبعدها طلبني للجواز، ووافقت من غير تفكير، لأنه كان مناسب، وبنصح الفتيات بلاش الحب الأعمى، حبوا شخص شايفينه مناسب".



وتابعت هند صبري قائلة:" وأحمد قادر يضحكني، وأنا نادرًا اما حد يعرف يضحكني، بحتاج نوع معين من خفة الدم، والحب بعد الجواز أقوى، وحاليًا زاد حبي لأحمد، لأن حبنا مبني على مواقف، وأنا إنسانة عقلانية جدًا،ولو ما اقتنعت بعقلي، عمري ما أقتنع بقلبي، لا بد أن تكون كل حاجة مبررة، ومفهومة".