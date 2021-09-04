ضياء السيد قرار استبعاد أحمد عبدالقادر من المنتخب صائب

علق ضياء السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا السابق، على قرار حسام البدري بعدم ضم أحمد عبدالقادر في المعسكر الحالي.





وقال ضياء السيد عبر قناة أون تايم سبورت2، أحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مستقبل منتخب مصر.









وتابع: قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، بعدم ضمه خلال الوقت الحالي قرار صائب بسبب نقص الخبرات.









ويستعد منتخب مصر الأول، لخوض مواجهة منتخب الجابون ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.