Advertisements

ضياء السيد قرار استبعاد أحمد عبدالقادر من المنتخب صائب

السبت 04/سبتمبر/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
علق ضياء السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا السابق، على قرار حسام البدري بعدم ضم أحمد عبدالقادر في المعسكر الحالي.

وقال ضياء السيد عبر قناة أون تايم سبورت2، أحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مستقبل منتخب مصر.


وتابع: قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، بعدم ضمه خلال الوقت الحالي قرار صائب بسبب نقص الخبرات.


ويستعد منتخب مصر الأول، لخوض مواجهة منتخب الجابون ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

الكلمات المفتاحية

مواجهة الجابون منتخب مصر وأنجولا منتخب مصر أحمد عبدالقادر

أخبار تهمك

موعد مباراة صلاح المقبلة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

منذ 38 دقيقة

تحذير عاجل من أستاذ العظام من الموضة العلاجية "سمكرة الجسم" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

لهذا السبب.. الجمهور يُهاجم تامر أمين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يحسم مصير الموهوب

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة تراجع الأهلي عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ ساعة و 7 دقيقة

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يُنهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

فيوتشر إف سى يسعى لضم نجوم الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. محمد النني خارج حسابات المنتخب في معسكر مارس

البدري يستقر على 3 مهاجمين في معسكر الفراعنة المقبل لمواجهتي توجو

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

بسبب كورونا.. طبيب المنتخب يُحذر الجهاز الفني

البدري يتابع مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي استعدادًا لتصفيات أمم إفريقيا

نجم الأهلي يدخل حسابات منتخب مصر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:03 ص

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

08:04 م

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

10:08 م

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

10:53 م

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

12:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements