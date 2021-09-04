عاجل- محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب استعداداً لمواجهة الجابون

وصل محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي وقائد المنتخب الوطني إلى الجابون للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا للمشاركة معه في مواجهة الجابون غدا الأحد ضمن منافسة الجولة الثانية للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر ٢٠٢٢.









وكان صلاح قد تغيب عن المشاركة مع منتخب مصر في مباراته السابقة أمام أنجولا بسبب القيود التي وضعتها إنجلترا ورفض ناديه السماح له بالتواجد في مصر.









وفاز منتخب مصر على أنجولا في المباراة الماضية بهدف دون رد في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بهدف سجله محمد مجدي أفشة من ركلة جزاء.



