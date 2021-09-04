فرق العالم لمسابقات المضمار في ضيافة أهرامات الجيزة

استقبلت أهرامات الجيزة اليوم السبت، حكام ولاعبي فرق اليونان وليتوانيا وبيلاروسيا وأوكرانيا، المشاركين في بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار.



وتستضيف مصر مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وتأتي الزيارة في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات الهامة للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المختلفة بمصر.



واستقبل الوفد أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث اصطحبهم في جولة بالهرم الأكبر و منطقتي أبو الهول و البانوراما.



وأعرب أعضاء الوفد عن انبهارهم بإعجاز بناء الأهرامات و نحت تمثال أبو الهول، كما حرصوا علي تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم من أمام هرم خوفو الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع و تمثال أبو الهول.