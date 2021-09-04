الجامعة البريطانية في مصر تقدم منحاً دراسية للمجلس الأعلي للقضاء





في إطار تنفيذ البروتوكول المبرم بين محكمة النقض والجامعة البريطانية بمصر تحت رعاية معالي المستشار عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلي والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر.





التقي بمقر محكمة النقض المستشار محمد حسن عبد اللطيف ، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، حيث تسلمت محكمة النقض الإعلان التفصيلي لبرنامج الدارسات العليا، الماجستير المهني مواجهة الجرائم الإلكترونية والتحقيقات الأمنيه الإلكترونية) الذي قامت الجامعة باعتماد البدء في تنفيذ، اعتباراً من اكتوبر القادم، والذي يتضمن مميزات خاصة للسادة القضاة وأبنائهم.







