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بالشراكة مع "أمازون".."الاتصالات" تطلق منحة لبناء قدرات 500 شاب متخصص

السبت 04/سبتمبر/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ


فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء قدرات الشباب المصرى وتأهيلهم لسوق العمل المحلى والعالمى وخلق قاعدة من الكوادر التقنية القادرة على تنفيذ مشروعات مصر الرقمية؛ تعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن بدء التقدم لمنحة للحصول على الشهادات الاحترافية المعتمدة من شركة أمازون ويب سرفيسز(AWS)  فى مجالات علوم البيانات والبيانات الضخمة.

 حيث تهدف المنحة الى صقل مهارات 500 شاب متخصص فى هذه المجالات بما يعزز من قدرتهم على تلبية احتياجات سوق العمل وخدمة المشاريع القومية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحرص فى إطار استراتيجيتها لبناء القدرات على خلق شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية لتوفير الكوادر الشابة المدربة وصقل خبراتها العملية فى التكنولوجيا المتقدمة وعلى رأسها علوم البيانات التى تعد من التخصصات الواعدة التى تمثل مهن المستقبل فى ظل الاستخدام الكثيف للتكنولوجيات الرقمية وتداخلها فى كافة القطاعات. مشيرا إلى أن المنحة تهدف إلى تخريج جيل جديد من المتخصصين فى علوم البيانات بشهادة معتمدة عالميا، وتزويد أسواق تكنولوجيا المعلومات فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بعلماء البيانات من أصحاب الخبرات العملية، والارتقاء بمهارات العاملين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى مصر لزيادة قدرتهم على المشاركة بفاعلية فى مشروعات مصر الرقمية، بالإضافة الى تحفيز الشركات الناشئة الجديدة للتركيز على توفير حلول البيانات الضخمة وتحليل البيانات.

الجدير بالذكر انه يتم إنشاء المحتوى التدريبى بواسطة خبراء متخصصين من جانب شركة AWS عبر آليات رقمية، بالإضافة إلى إتاحة عدة منصات تدريبية وفصول افتراضية وتدريبات عملية لبناء قدرات المتدربين من المستوى التأسيسى وحتى المستويات عالية التخصص وذلك بما يتواكب مع معايير ومتطلبات سوق العمل العالمي.

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