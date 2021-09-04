اندلاع حريق قرب مستشفى وسط العاصمة العراقية بغداد

اندلع حريق صباح اليوم السبت، قرب مستشفى أهلي بمنطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وأصدرت مديرية الدفاع المدني بالعراق، بيانًا قالت فيه إن "فرق الدفاع المدني استنفرت لإخماد حادث حريق اندلع داخل كرفانات تابعة إلى مستشفى التاج الأهلية في منطقة الكرادة".

وأضافت مديرية الدفاع المدني، أن "فرق الدفاع المدني تبذل قصارى الجهود لإنقاذ وإخلاء المرضى والكوادر الطبية بالتزامن مع عمليات الإخماد للنيران ومنع وصولها إلى غرفة اسطوانات الأوكسجين القريبة من موقع الحادث".