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اندلاع حريق قرب مستشفى وسط العاصمة العراقية بغداد

السبت 04/سبتمبر/2021 - 12:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

اندلع حريق صباح اليوم السبت، قرب مستشفى أهلي بمنطقة الكرادة وسط  العاصمة العراقية بغداد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وأصدرت مديرية الدفاع المدني بالعراق، بيانًا قالت فيه إن "فرق الدفاع المدني استنفرت لإخماد حادث حريق اندلع داخل كرفانات تابعة إلى مستشفى التاج الأهلية في منطقة الكرادة".

 

وأضافت مديرية الدفاع المدني، أن "فرق الدفاع المدني تبذل قصارى الجهود لإنقاذ وإخلاء المرضى والكوادر الطبية بالتزامن مع عمليات الإخماد للنيران ومنع وصولها إلى غرفة اسطوانات الأوكسجين القريبة من موقع الحادث".

 

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مستشفى حريق بغداد العراق

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