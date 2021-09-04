Advertisements

زيادة اسعار سيارات موديل 2022 في مصر بسبب أزمات عالمية

السبت 04/سبتمبر/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
أقرت معظم شركات السيارات في الفترة الأخيرة زيادة في أسعار سيارات موديلات 2021 و 2022 رغم ان أغلب تلك السيارات لم تحصل على أي تغيير في المواصفات او التجهيزات او الأمان، كما واجهت الشركات نقص في امدادات اشباه الموصلات مما أدى لإضعاف انتاجها وتسبب بوقف حجوزات بعض السيارات لدى الوكلاء المحليين.

واجهت الشركات نقص في انتاجها كما وضحت اخبار السيارات وعلى رأسهم شركة تويوتا اليابانية التي اضطرت لتخفيض منتجاتها بنسبة 40% وإغلاق 14 مصنع بسبب نقص الرقائق الإلكترونية التي أدت بعد ذلك لارتفاع أسعار سياراتها الجديدة في مصر منها تويوتا كورولا التي زادت بمقدار وصل الى 12 ألف جنية، كما شهدت كافة موديلات تويوتا المُقدمة في مصر زيادات سعرية.

تأثرت شركة سيات الإسبانية هي الأخرى بنفس المشكلة والذي أدت بدورها لضعف إنتاجها بشكل كبير للشركة مما أدى سيات بوقف تجميع السيارات جزئيًا بسبب نقص الرقائق، وبالنسبة للسوق المصري شهدت كافة اسعار السيارات الخاصة بـ سيات في مصر زيادة في الأسعار مع تقديم موديلات 2022 الجديدة منها.

زادت أسعار سيارات أخرى منها سيارات شركة سكودا الألمانية فقد حصلت جميع موديلاتها بزيادة 5 آلاف جنية، وأيضا هيونداي النترا CN7 التي زادت بمقدار 5 الاف جنية على جميع فئاتها بالإضافة الى باقي موديلات هيونداي سواء المُجمعة محليًا او غيرها، كما حصلت بيجو على زيادة هي الأخرى لجميع موديلاتها تقريبًا بين الـ5 آلاف جنية و10 آلاف جنية. 

حصلت سيارات كثيرة في ساحة السيارات الصينية على زيادة سعرية كـ شركة MG الي زادت جميع موديلاتها بـ5 آلاف جنية فقط ماعدا ام جي RX5 التي تعد الطراز الوحيد من ام جي الذي زاد بمقدار 7 آلاف جنية، وحازت شيري تيجو هي الأخرى على زيادة بمقدار 5 آلاف جنية وجاك JS3 التي حصلت على زيادة سعرية بمقدار 11 ألف جنية إضافة لتزويدها بفئة جديدة.

وعلى جانب أخر شهدت سيارات شانجان السفن وشانجان ايادو DT تخفيضات على الأسعار وصلت الى 10 الاف جنية مصري. حيث لم يقوم غبور اوتو الوكيل المحلي لهم بتسعيرهم التسعير المُناسب مما ادى الى توقف مبيعاتهم وعدم تحقيقهم أي نجاح، حتى أن وصلت مبيعات شانجان ايادو DT الى ثلاثة سيارات فقط خلال شهر يونيو الماضي كما ذكر موقع ايجي كار المُتخصص في أخبار السيارات.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يُنهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يحسم مصير الموهوب

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

منذ حوالي 13 ساعة

موعد مباراة صلاح المقبلة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

منذ 36 دقيقة

فيوتشر إف سى يسعى لضم نجوم الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

لهذا السبب.. الجمهور يُهاجم تامر أمين

منذ ساعة و نصف

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير عاجل من أستاذ العظام من الموضة العلاجية "سمكرة الجسم" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ ساعة

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة تراجع الأهلي عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:03 ص

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

08:04 م

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

10:08 م

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

10:53 م

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

12:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements