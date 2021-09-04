زيادة اسعار سيارات موديل 2022 في مصر بسبب أزمات عالمية

أقرت معظم شركات السيارات في الفترة الأخيرة زيادة في أسعار سيارات موديلات 2021 و 2022 رغم ان أغلب تلك السيارات لم تحصل على أي تغيير في المواصفات او التجهيزات او الأمان، كما واجهت الشركات نقص في امدادات اشباه الموصلات مما أدى لإضعاف انتاجها وتسبب بوقف حجوزات بعض السيارات لدى الوكلاء المحليين.





واجهت الشركات نقص في انتاجها كما وضحت اخبار السيارات وعلى رأسهم شركة تويوتا اليابانية التي اضطرت لتخفيض منتجاتها بنسبة 40% وإغلاق 14 مصنع بسبب نقص الرقائق الإلكترونية التي أدت بعد ذلك لارتفاع أسعار سياراتها الجديدة في مصر منها تويوتا كورولا التي زادت بمقدار وصل الى 12 ألف جنية، كما شهدت كافة موديلات تويوتا المُقدمة في مصر زيادات سعرية.





تأثرت شركة سيات الإسبانية هي الأخرى بنفس المشكلة والذي أدت بدورها لضعف إنتاجها بشكل كبير للشركة مما أدى سيات بوقف تجميع السيارات جزئيًا بسبب نقص الرقائق، وبالنسبة للسوق المصري شهدت كافة اسعار السيارات الخاصة بـ سيات في مصر زيادة في الأسعار مع تقديم موديلات 2022 الجديدة منها.





زادت أسعار سيارات أخرى منها سيارات شركة سكودا الألمانية فقد حصلت جميع موديلاتها بزيادة 5 آلاف جنية، وأيضا هيونداي النترا CN7 التي زادت بمقدار 5 الاف جنية على جميع فئاتها بالإضافة الى باقي موديلات هيونداي سواء المُجمعة محليًا او غيرها، كما حصلت بيجو على زيادة هي الأخرى لجميع موديلاتها تقريبًا بين الـ5 آلاف جنية و10 آلاف جنية.





حصلت سيارات كثيرة في ساحة السيارات الصينية على زيادة سعرية كـ شركة MG الي زادت جميع موديلاتها بـ5 آلاف جنية فقط ماعدا ام جي RX5 التي تعد الطراز الوحيد من ام جي الذي زاد بمقدار 7 آلاف جنية، وحازت شيري تيجو هي الأخرى على زيادة بمقدار 5 آلاف جنية وجاك JS3 التي حصلت على زيادة سعرية بمقدار 11 ألف جنية إضافة لتزويدها بفئة جديدة.





وعلى جانب أخر شهدت سيارات شانجان السفن وشانجان ايادو DT تخفيضات على الأسعار وصلت الى 10 الاف جنية مصري. حيث لم يقوم غبور اوتو الوكيل المحلي لهم بتسعيرهم التسعير المُناسب مما ادى الى توقف مبيعاتهم وعدم تحقيقهم أي نجاح، حتى أن وصلت مبيعات شانجان ايادو DT الى ثلاثة سيارات فقط خلال شهر يونيو الماضي كما ذكر موقع ايجي كار المُتخصص في أخبار السيارات.



