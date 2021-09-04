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أمين عام مساعد الجامعة العربية يبحث قضايا المنطقة مع كبار مسؤولي الخارجية الروسية

السبت 04/سبتمبر/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
أحمد الليموني
قام الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي بزيارة الي موسكو بناء علي دعوة من الجانب الروسي لاجراء مشاورات سياسية. كما قام الأمين المساعد بالتوقيع علي مذكرة تفاهم للتعاون بين الامانة العامة ولجنة تنظيم الانتخابات الروسية. 

وصرح مصدر مسؤول بالامانة العامة، بأن زيارة زكي الي موسكو شهدت جلسة محادثات مطولة مع نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وافريقيا السيد/ميخائيل بوغدانوف، وكذا مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الروسية.

وأوضح المصدر أن اللقاءات شهدت مناقشات موسعة وعميقة حول مختلف قضايا المنطقة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والازمة السورية والاوضاع في ليبيا وتطورات الملف النووي الايراني وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 

وأضاف المصدر أن المناقشات تناولت كذلك التعاون بين الجانبين الروسي والعربي خاصة في ضوء اقتراب عقد الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي على المستوى الوزاري في مراكش في نهاية اكتوبر القادم.

وصرح السفير حسام زكي عقب اختتام لقاءاته في موسكو بأن " المحادثات كان ممتازة واتسمت بالصراحة المعهودة وساهمت في توضيح الرؤي لدي كل طرف عن مواقف الطرف الآخر.. كما لمست دعم الجانب الروسي لمواقف الجامعة العربية بشأن اعادة الاستقرار في المنطقة العربية".

هذا وقد أوضح المصدر انه تم الاتفاق على مواصلة التشاور المنتظم والمكثف بين مسؤولي الأمانة العامة وروسيا الاتحادية بهدف المساهمة الفعالة في تسوية الأزمات الاقليمية في المنطقة العربية.

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