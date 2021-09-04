القبض على متهم لاتجاره بالمواد المخدرة بالمنوفية



اتجار فى المواد المخدرة

حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (شخص - له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية) بممارسة نشاط إجرامي فـى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، مُتخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (فرد محلى وطلقة من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين - هاتف محمول – مبلغ مالى) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.



إجراءات قانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة متعاطى ومتجرى المواد المخدرة القائمين على حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته سلاح نارى بالمنوفية.