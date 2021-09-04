Advertisements

صحة بني سويف تُدرب الأطباء والتمريض على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى

السبت 04/سبتمبر/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

نظمت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، برئاسة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، دورات تدريبية لأطقم الأطباء والتمريض على تطبيق إجراءات مكافحه العدوى والتعقيم داخل العناية المركزة والحضانات ووحدات الغسيل الكلوي، بهدف رفع مستوى أداء الفريق الطبي من أجل تحسين الخدمة الطبية المقدم للمواطنين.
دورات تدريبية
كما عقدت إدارة مكافحة العدوى بالمديرية دورات تدريبية وفق خطة الادارة، حيث تم تدريب عددًا من اطباء الوحدات الصحية ومشرفات التمريض بالعمليات والعناية المركزة بالمستشفيات ومشرفات أقسام الغسيل الكلوي وعدد من اطباء الأسنان وتمريض جدد.

احتياطات مكافحه العدوى
وتناولت الدورات احتياطات مكافحه العدوى داخل العناية المركزة والالتزام بتطبيق إجراءات مكافحه العدوى والتعقيم داخل العناية المركزة والحضانات ووحدات الغسيل الكلوي وأقسام الأسنان.

وأشرف على التدريبات، كل من: الدكتورة هناء حمدي مدير إدارة مكافحه العدوى وحاضر بالدورات فريق الإدارة الدكتورة نهاد صلاح، والدكتورة سهيلة محمد، والدكتورة إيمان فتحي، والدكتور دوريس عادل، ومنال رجب، وسحر أحمد، وسميرة صلاح.

إنقاذ ساق شاب من البتر
وفي سياق آخر، أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالمجهود النوعي الذي بذله فريق طبي بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي، في إجراء عملية جراحة لإنقاذ ساق شاب من البتر "القطع" وذلك ضمن سلسلة العمليات الدقيقة، التي يقوم بها أطباء المستشفى في الفترة الأخيرة، تحت إشراف الدكتور محمد يحيى مدير عام فرع بني سويف، وبدعم من الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

مستشفى التأمين الصحي
من جهته أشار الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع بني سويف، إلى نجاح فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي "اليوم" في إجراء عملية إنقاذ ساق شاب، 32 سنة، مريض قدم سكرى ويعاني من تآكل بمفصل الكاحل لمدة 6 أشهر بالتزامن مع إصابته بالتهاب نيكروزي مزمن، حيث نجح الفريق الطبي في عمل سمكرة لمفصل الكاحل وإنقاذ القدم والساق، وتجنب اللجوء لعملية البتر.

وأضاف الدكتور شهاب الدين صلاح مدير المستشفى أنه تم وضع المريض تحت الملاحظة واستكمال العلاج بالمستشفى، وحالته مستقرة، وقام فريق العمل بإجراء العملية، والمكون من الدكتور أحمد سيد بدوى رئيس قسم العظام، والدكتور أميل رشدي أخصائي العظام والنواب الدكتور معتز سليمان والدكتور أحمد خليل وأطباء التخدير الدكتورة سناء عبد الرحيم وتمريض العمليات تحت إشراف زوبة شعبان مدير التمريض.

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرتغال ضد قطر اليوم السبت

منذ 39 دقيقة

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة تراجع الأهلي عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يوافق على تأجيل مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يُنهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

تحذير عاجل من أستاذ العظام من الموضة العلاجية "سمكرة الجسم" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يومين

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير الموهوب

منذ حوالي 14 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:30 م

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

11:03 ص

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

08:04 م

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

10:08 م

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

10:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements