صحة بني سويف تُدرب الأطباء والتمريض على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى



نظمت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، برئاسة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، دورات تدريبية لأطقم الأطباء والتمريض على تطبيق إجراءات مكافحه العدوى والتعقيم داخل العناية المركزة والحضانات ووحدات الغسيل الكلوي، بهدف رفع مستوى أداء الفريق الطبي من أجل تحسين الخدمة الطبية المقدم للمواطنين.

دورات تدريبية

كما عقدت إدارة مكافحة العدوى بالمديرية دورات تدريبية وفق خطة الادارة، حيث تم تدريب عددًا من اطباء الوحدات الصحية ومشرفات التمريض بالعمليات والعناية المركزة بالمستشفيات ومشرفات أقسام الغسيل الكلوي وعدد من اطباء الأسنان وتمريض جدد.



احتياطات مكافحه العدوى

وتناولت الدورات احتياطات مكافحه العدوى داخل العناية المركزة والالتزام بتطبيق إجراءات مكافحه العدوى والتعقيم داخل العناية المركزة والحضانات ووحدات الغسيل الكلوي وأقسام الأسنان.



وأشرف على التدريبات، كل من: الدكتورة هناء حمدي مدير إدارة مكافحه العدوى وحاضر بالدورات فريق الإدارة الدكتورة نهاد صلاح، والدكتورة سهيلة محمد، والدكتورة إيمان فتحي، والدكتور دوريس عادل، ومنال رجب، وسحر أحمد، وسميرة صلاح.



إنقاذ ساق شاب من البتر

وفي سياق آخر، أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالمجهود النوعي الذي بذله فريق طبي بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي، في إجراء عملية جراحة لإنقاذ ساق شاب من البتر "القطع" وذلك ضمن سلسلة العمليات الدقيقة، التي يقوم بها أطباء المستشفى في الفترة الأخيرة، تحت إشراف الدكتور محمد يحيى مدير عام فرع بني سويف، وبدعم من الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.



مستشفى التأمين الصحي

من جهته أشار الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع بني سويف، إلى نجاح فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي "اليوم" في إجراء عملية إنقاذ ساق شاب، 32 سنة، مريض قدم سكرى ويعاني من تآكل بمفصل الكاحل لمدة 6 أشهر بالتزامن مع إصابته بالتهاب نيكروزي مزمن، حيث نجح الفريق الطبي في عمل سمكرة لمفصل الكاحل وإنقاذ القدم والساق، وتجنب اللجوء لعملية البتر.



وأضاف الدكتور شهاب الدين صلاح مدير المستشفى أنه تم وضع المريض تحت الملاحظة واستكمال العلاج بالمستشفى، وحالته مستقرة، وقام فريق العمل بإجراء العملية، والمكون من الدكتور أحمد سيد بدوى رئيس قسم العظام، والدكتور أميل رشدي أخصائي العظام والنواب الدكتور معتز سليمان والدكتور أحمد خليل وأطباء التخدير الدكتورة سناء عبد الرحيم وتمريض العمليات تحت إشراف زوبة شعبان مدير التمريض.



