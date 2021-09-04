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بالمستندات.. ننشر أسعار الكتب المدرسية في العام الدراسي الجديد

السبت 04/سبتمبر/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارا جديدا بشأن أسعار الكتب المدرسية فى المدارس الرسمية لغات والقومية والخاصة واليابانية والدولية.

أسعار الكتب المدرسية
وأعلنت الوزارة عن أسعار الكتب المدرسية من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي، وشددت الوزارة على أن أسعار كتب الفصل الدراسي الأول تباع بنفس سعر كتب الفصل الدراسي الثاني، وتنشر الفجر صورة من الأسعار الصادرة رسميًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي.
بالمستندات.. ننشر أسعار الكتب المدرسية في العام الدراسي الجديد
بالمستندات.. ننشر أسعار الكتب المدرسية في العام الدراسي الجديد
بالمستندات.. ننشر أسعار الكتب المدرسية في العام الدراسي الجديد
بالمستندات.. ننشر أسعار الكتب المدرسية في العام الدراسي الجديد
بالمستندات.. ننشر أسعار الكتب المدرسية في العام الدراسي الجديد
بالمستندات.. ننشر أسعار الكتب المدرسية في العام الدراسي الجديد

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الكتب الدراسية العام الدراسي الجديد أسعار الكتب الدراسية

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