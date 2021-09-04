وزارة الرياضة: مراكز الشباب تحولت إلى "خدمة مجتمعية" (فيديو)

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إنهم اقتربوا من الانتهاء من تطوير 5 آلاف مركز شباب على مستوى الجمهورية، ومنهم نحو 1000 مركز بقرى حياة كريمة.



وأشار "فوزي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة تستهدف تطوير مراكز الشباب الحالية، إلى جانب إنشاء مراكز شباب جديدة، حيث تم إضافة 55 حمام سباحة لعدد من مراكز الشباب.



وأضاف انه تم رفع كفاءة 102 حمام سباحة داخل مراكز الشباب، لافتا إلى أن مراكز الشباب تم تحويلها لمراكز خدمة مجتمعية تضم نشاطات متعددة.

