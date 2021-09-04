Advertisements

موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي

السبت 04/سبتمبر/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
يستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره كليرمونت يوم السبت المقبل 11 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره كليرمونت يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الأمراء.

وستذاع مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره كليرمونت يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز على قناة “بي إن سبورتس” ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد كليرمونت في المركز الثالث برصيد 8 نقاط.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم مصير الموهوب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

منذ حوالي 15 ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرتغال ضد قطر اليوم السبت

منذ 37 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوافق على تأجيل مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يومين

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تحذير عاجل من أستاذ العظام من الموضة العلاجية "سمكرة الجسم" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يُنهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة تراجع الأهلي عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:30 م

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

11:03 ص

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

08:04 م

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

10:08 م

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

10:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements