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وزير الرياضة ومحافظ البحر الأحمر يطلقان إشارة ماراثون الدرجات (صور)

السبت 04/سبتمبر/2021 - 12:42 م
بوابة الفجر
محمد طه - هيام على
أطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اليوم السبت، شارة بدء ماراثون رياضى للدراجات والجري من أمام مبنى ديوان عام المحافظة حتى المدينة الشبابية، والذى نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.


واستمر الماراثون من أمام مبنى الديوان العام لمحافظة البحر الأحمر، حتى المدينة الشبابية شمال مدينة الغردقة، وسط المشاركين من جميع الفئات العمرية المختلفة من مدن البحر الأحمر.

من جانبه، وجه اللواء عمرو حنفى الشكر لجميع القائمين على تنظيم الماراثون، مشيرا إلى أن المحافظة تدعم إقامة العديد من الفعاليات الرياضية والشبابية بمختلف مدنها بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن هذا الفعاليات تعد أفضل الطرق التسويقية للمدن.
وزير الرياضة ومحافظ البحر الأحمر يطلقان إشارة ماراثون الدرجات (صور)
وزير الرياضة ومحافظ البحر الأحمر يطلقان إشارة ماراثون الدرجات (صور)
وزير الرياضة ومحافظ البحر الأحمر يطلقان إشارة ماراثون الدرجات (صور)
وزير الرياضة ومحافظ البحر الأحمر يطلقان إشارة ماراثون الدرجات (صور)
وزير الرياضة ومحافظ البحر الأحمر يطلقان إشارة ماراثون الدرجات (صور)
وزير الرياضة ومحافظ البحر الأحمر يطلقان إشارة ماراثون الدرجات (صور)

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وزير الرياضة محافظ البحير الأحمر ماراثون الدرجات

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