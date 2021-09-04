Advertisements

قافلة خدمية مكبرة لأهالي المنتزة بالإسكندرية

السبت 04/سبتمبر/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
أطلقت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، قافلة في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتكثيف القوافل السكانية والاجتماعية والصحية بنطاق الأحياء لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
قافلة سكانية في حي المنتزة أول
وشهد حى أول منتزه قافلة سكانية لتقديم خدمات طبية وتوعوية وخدمية للمواطنين الأكثر احتياجا.

وشارك في القافلة مركز معلومات التنمية بالمحافظة ووحدة تكافؤ الفرص، وإدارة مشروعك، ومركز معلومات التنمية بالحي، حيث بدأت عملها في عزبة الصعايدة بحصر أسماء السيدات لاستخراج بطاقات الرقم القومي مجانا، حيث تم تحرير 142 استمارة رقم قومي ما بين تغيير بيان أو بدل تالف وفاقد أو جديد.
الكشف الطبي على 270 حالة
كما تم توقيع الكشف الطبى على 270 حالة في كافة التخصصات، حيث تم الكشف في تخصص الأطفال على 60 حالة، وكشف باطن على 75 حالة، وكشف عظام على 55 حاله، وسكر وضغط على 80 حالة.
كما عقدت القافلة عددا من الندوات التوعوية عن الأمراض المزمنة، والقروض والمساهمة في تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يومين

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرتغال ضد قطر اليوم السبت

منذ 39 دقيقة

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يُنهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ حوالي 21 ساعة

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة تراجع الأهلي عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يوافق على تأجيل مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير عاجل من أستاذ العظام من الموضة العلاجية "سمكرة الجسم" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم مصير الموهوب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:30 م

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

11:03 ص

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

08:04 م

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

10:08 م

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

10:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements