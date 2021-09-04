قافلة خدمية مكبرة لأهالي المنتزة بالإسكندرية

قافلة سكانية في حي المنتزة أول

وشهد حى أول منتزه قافلة سكانية لتقديم خدمات طبية وتوعوية وخدمية للمواطنين الأكثر احتياجا.



وشارك في القافلة مركز معلومات التنمية بالمحافظة ووحدة تكافؤ الفرص، وإدارة مشروعك، ومركز معلومات التنمية بالحي، حيث بدأت عملها في عزبة الصعايدة بحصر أسماء السيدات لاستخراج بطاقات الرقم القومي مجانا، حيث تم تحرير 142 استمارة رقم قومي ما بين تغيير بيان أو بدل تالف وفاقد أو جديد.

الكشف الطبي على 270 حالة

كما تم توقيع الكشف الطبى على 270 حالة في كافة التخصصات، حيث تم الكشف في تخصص الأطفال على 60 حالة، وكشف باطن على 75 حالة، وكشف عظام على 55 حاله، وسكر وضغط على 80 حالة.

كما عقدت القافلة عددا من الندوات التوعوية عن الأمراض المزمنة، والقروض والمساهمة في تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أطلقت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، قافلة في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتكثيف القوافل السكانية والاجتماعية والصحية بنطاق الأحياء لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.