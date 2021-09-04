مفتي الديار يزور رئيس النيابة الإدارية لتهنئته علي منصبه



دور دار الإفتاء المصرية

حيث أكد المستشار عزت أبوزيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في إرساء المبادئ الإنسانية والدينية السامية وقيم التسامح والتراحم.

تهنئة وتقدير

ومن جانبه فقد أعرب الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، عن خالص تقديره لجهود النيابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وإعلاء سيادة القانون.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.





حيث أكد المستشار عزت أبوزيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في إرساء المبادئ الإنسانية والدينية السامية وقيم التسامح والتراحم.

استقبل المستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم السبت، بمقر رئاسة الهيئة، فضيلة الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، وذلك لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه الجديد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.