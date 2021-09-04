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انطلاق فاعليات مشروع مودة بجامعة أسوان

السبت 04/سبتمبر/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
شهد، اليوم السبت، الأستاذ الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان فاعليات مبادرة مشروع مودة للحفاظ علي الأسرة المصرية والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الوزيرة الدكتوره نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتوره راند فارس مديرة المشروع بالوزارة، وذلك بحضور الدكتور مجدي محمد على نائب رئيس الجامعة السابق والدكتور محمد فوزي والي استشاري التدريب لمشروع مودة وأحمد محمد عباس المنسق التنفيذي لمشروع مودة بالوزارة وممدوح المصري المنسق التنفيذي للمشروع بالوزارة وفريق عمل وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة.

وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان خلال كلمته أن مبادرة مشروع مودة مبادرة قومية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال المؤتمر السادس للشباب عام 2018 والتي تستهدف الحد من نسبة الطلاق في مصر من خلال تأهيل الشباب المقبل علي الزواج وحديثي الزواج، وقد انطلقت اليوم فعاليات تدريب المدربين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في إطار المشروع القومي للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية مودة والتي تستمر علي مدار اليوم السبت الموافق 4 حتى الأحد الموافق 5 سبتمبر الجاري 2021 حتي يكونوا قادرين على تدريب الطلاب وتعريفهم على محتوى مشروع مودة، كما اقترح رئيس جامعة أسوان أن يكون منهج دراسي يدرس لطلاب الجامعة يتضمن مقرارات تعملة زيادة الوعي الثقافي والأسري لدي الطلاب بقضايا الأسرة المصرية والصحة الإنجابية لدي الشباب.

وأضاف الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق أنه مشروع مودة مبادرة قومية تعمل علي تحقيق التماسك في الأسرة إذا ساد الوفاق بين الزوجين بما يحقق الراحة النفسية لأفرادها ويحميهم من مؤثرات الانحراف والعمل علي دعم الأسرة وتماسكها وقوة صلابتها وذلك من خلال التوعية من علماء النفس والمتخصصين وتفعيل دور مؤسسات الرعاية الاسرية في رفع وعي أفراد المجتمع بأهمية الأسرة المصرية وخطورة المشكلات وذلك من خلال الدورات التدريبية للشريكين.

وأشار الدكتور حمادة رجب منسق مشروع مودة بجامعة أسوان إلى ما تبذله كافة قطاعات الدولة بشكل عام وإطلاق الدولة العديد من المبادرات بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وخاصة مبادرة مشروع مودة للحفاظ على الأسرة المصرية.

ووجه أحمد محمد عباس المنسق التنفيذي لمشروع مودة بالوزارة بخالص الشكر والتقدير الى الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة على ما تكبده من أعباء وتحمل الكثير على عاتقه في إدارة الجامعة، والتعاون في تنفيذ الرؤية السياسية للبلاد لتدشين وتنفيذ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية والحد من نسبة الطلاق (مشروع مودة) وفي إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي بشأن تنفيذ برنامج مودة على طلاب الجامعات.
انطلاق فاعليات مشروع مودة بجامعة أسوان
انطلاق فاعليات مشروع مودة بجامعة أسوان
انطلاق فاعليات مشروع مودة بجامعة أسوان
انطلاق فاعليات مشروع مودة بجامعة أسوان
انطلاق فاعليات مشروع مودة بجامعة أسوان
انطلاق فاعليات مشروع مودة بجامعة أسوان
انطلاق فاعليات مشروع مودة بجامعة أسوان
انطلاق فاعليات مشروع مودة بجامعة أسوان

الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم العالي مشروع مودة

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