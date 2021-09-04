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محافظ بني سويف يتابع امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة (صور)

السبت 04/سبتمبر/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير أعمال امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2020/2021، والتي انطلقت اليوم السبت 4 سبتمبر الجاري "بمادة اللغة العربية للقسمين العلمي بشعبيته (علوم ورياضة) والقسم الأدبي"، وتختتم 13 من نفس الشهر.

محافظة بني سويف
وجاء ذلك ضمن خطة محافظة بني سويف، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية لتوفير الأجواء الصحية والآمنة لأداء الامتحانات، حرصا على سلامة وصحة كافة أطراف المنظومة المشاركين في العملية الامتحانية، وذلك بحسب بيان صحفي للمركز الإعلامي بالمحافظة.

وكيل تعليم بني سويف
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه وكيل وزارة التربية والتعليم على المحافظ  بشأن متابعة سير امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة، والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات التي انتظمت اليوم السبت في المدارس المخصصة كلجان على مستوى مراكز ومدن المحافظة، حيث أكد وكيل الوزارة انتظام أعمال الامتحان في أجواء سلسلة وهادئة وبدون أية معوقات.

الإجراءات الاحترازية لكورونا
هذا وقد شدد المحافظ، على المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس الحرارة، مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.

محافظ بني سويف
وشّدد محافظ بني سويف، على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول، مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والإدارات التعليمية، وذلك أسوة بما تم تنفيذه في امتحانات الدور الأول.

وزارة التربية والتعليم
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت جداول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والتي بدأت، اليوم السبت، باللغة العربية، الأحد: اللغة الأجنبية الثانية، الاثنين: الجبر والهندسة الفراغية، الثلاثاء: الفيزياء والتاريخ، الأربعاء: اللغة الأجنبية الأولى، الخميس: الديناميكا، ويوم السبت 11 سبتمبر: الكيمياء والجغرافيا، الأحد: الجيولوجيا والعلوم البيئية، وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل، وتختتم يوم الإثنين 13 سبتمبر بمواد: الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق.
محافظ بني سويف يتابع امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة (صور)
محافظ بني سويف يتابع امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة (صور)
محافظ بني سويف يتابع امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة (صور)
محافظ بني سويف يتابع امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة (صور)
محافظ بني سويف يتابع امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة (صور)
محافظ بني سويف يتابع امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة (صور)

الكلمات المفتاحية

محافظ بني سويف امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة

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