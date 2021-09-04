المجالس الطبية المتخصصة خدمات.. كيفية الحصول علي خدمة العلاج علي نفقة الدولة؟





المجالس الطبية المتخصصة خدمات.. هناك خدمات عديدة يقدمها موقع المجالس الطبية المتخصصة، حيث يبحث فئة كبيرة من المواطنين عن خدمة العلاج على نفقة الدولة عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، ومن هنا تقدم بوابة "الفجر" لقرائها الكرام تفاصيل تتعلق بخدمة العلاج على نفقة الدولة.





كيفية الحصول علي خدمة العلاج علي نفقة الدولة





- التوجه إلي أقرب مستشفي تقديم خدمة علاج المواطنين علي نفقة الدولة بالمحافظة التابع لها.





- يتم توقيع الكشف الطبي علي المريض بواسطة أطباء المستشفي وتحرير تقرير لجنة ثلاثية وتقرير طبي للمريض.





- ارسال أوراق المريض ( صورة بطاقة رقم قومي + تقرير لجنة ثلاثية + تقرير طبي + أبحاث حديثة) إلي قسم العلاج علي نفقة الدولة بالمستشفي.





- يقوم الموظف المختص بتسجيل البيانات المقدمة بالنموذج من خلال تطبيقات المشروع ويقوم بملء نموذج الكتروني عن طريق الشبكة القومية للعلاج علي نفقة الدولة.





- يتم معالجة الطلب الكترونياً بالمركز الرئيس بالمجالس الطبية بالقاهرة ويتم عرضه علي اللجان الطبية المتخصصة الكترونيا ويتم اتخاذ القرار وإصداره.









- يتم اخطار المواطن برسالة قصيرة علي الهاتف المحمول للمريض.





- يقوم المريض بالتوجه للمستشفي لتلقي الخدمة العلاجية المقررة .