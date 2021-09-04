Advertisements

بعد صراع بينهما لعدة سنوات..محمد صيام وعلي فاروق يطرحان أغنية"اتنسينا"

السبت 04/سبتمبر/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
نور طلعت
بعد صراع بينهما لعدة سنوات..محمد صيام وعلي فاروق يطرحان أغنيةاتنسينا

يستعد كل من المطرب محمد صيام، وعلي فاروق، لطرح دويتو غنائي يحمل عنوان"اتنسينا" على موقع الفيديوهات"يوتيوب"، ويعتبر هذا العمل بمثابة التعاون بينهما عقب صراع فني بين الثنائي دام لعدة سنوات.

أغنية"اتنسينا" من كلمات الشاعر محمد النجار، وألحان تامر علي، وتوزيع طه الحكيم، انتاج شركة غاليديا، منتج فني حسين أمين، والفيديو كليب من إخراج تامر سليم.

جدير بالذكر أن من آخر أعمال المطرب محمد صيام، أغنية"نام مبسوط" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة عبد الهادي، والعمل الفني من إنتاج وإخراج غاليديا.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يومين

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير عاجل من أستاذ العظام من الموضة العلاجية "سمكرة الجسم" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يُنهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة تراجع الأهلي عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرتغال ضد قطر اليوم السبت

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير الموهوب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يوافق على تأجيل مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 20 ساعة

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

منذ حوالي 15 ساعة

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

منذ حوالي 15 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:30 م

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

11:03 ص

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

08:04 م

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

10:08 م

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

10:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements