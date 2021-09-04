بعد صراع بينهما لعدة سنوات..محمد صيام وعلي فاروق يطرحان أغنية"اتنسينا"



يستعد كل من المطرب محمد صيام، وعلي فاروق، لطرح دويتو غنائي يحمل عنوان"اتنسينا" على موقع الفيديوهات"يوتيوب"، ويعتبر هذا العمل بمثابة التعاون بينهما عقب صراع فني بين الثنائي دام لعدة سنوات.



أغنية"اتنسينا" من كلمات الشاعر محمد النجار، وألحان تامر علي، وتوزيع طه الحكيم، انتاج شركة غاليديا، منتج فني حسين أمين، والفيديو كليب من إخراج تامر سليم.



جدير بالذكر أن من آخر أعمال المطرب محمد صيام، أغنية"نام مبسوط" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة عبد الهادي، والعمل الفني من إنتاج وإخراج غاليديا.