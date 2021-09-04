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جامعة الفيوم: بدء المرحلة الثانية من توفير لقاح كورونا لطلبة القطاع الطبي

السبت 04/سبتمبر/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
تبدأ المرحلة الثانية من توفير لقاحات الجرعة الأولى المضادة لفيروس كورونا المستجد لطلاب كليات القطاع الطبي (الطب طب الأسنان الصيدلة التمريض المعهد الفني للتمريض) اعتبارًا من يوم الأحد ٥ الموافق أغسطس٢٠٢١.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب، والدكتورة رانيا أبو السعود، عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، وأ.د محمد محمد صفاء الدين، مدير عام المستشفيات الجامعية، وبالتعاون مع الدكتور حاتم جمال وكيل مديرية الصحة والسكان بالفيوم.

صرح الدكتور محمد سعيد أبو الغار بأنه يجب على الطلاب مستحقي اللقاح التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل علي وزارة الصحة والسكان https:www.egcovac.mohp.gov.eg#home، مضيفا أنه يجب مراعاة اختيار محافظة الفيوم في خطوات التسجيل في الجزء الخاص بالمحافظة، واختيار جامعة الفيوم في المركز الذي ترغب بالحصول على اللقاح به.

وأضاف أنه تم تخصيص الدور الأول بمبنى الجراحة التخصصي بالمستشفى الجامعي (داخل الحرم الجامعي) لتلقي اللقاح، على أن يتواجد الطلاب بمقر الحملة ومعهم أصل بطاقة الرقم القومي وكذا رقم طلب اللقاح الوارد للمسجلين من وزارة الصحة.

من الجدير بالذكر أنه يتم أيضا بدء المرحلة الثانية لإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة اعتبارا من غد الأحد.

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا كورونا طلبة الطب

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