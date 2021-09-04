عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا





شهدت الساعات القليلة الماضية وجود إنفراجة فيما يخص إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بناد\ي الزمالك.





حيث أعلن إتحاد الكرة الفترة الماضية جملة من العقوبات الخاصة بالجولة الأخيرة من بطولة الدوري وكان من أبرزها إيقاف قائد الزمالك لمدة ثمانية أشهر مع غرامة مالية قدرها نصف مليون جنيه.





وعلم الفجر الرياضي من مصدر بإتحاد الكرة المصري أن أحمد مجاهد تواصل مع مسؤولي الزمالك للحديث حول تصريحات شيكابالا المفترض أن تخرج للعلن اليوم السبت.





وقال المصدر أن مجاهد أكد لمسؤولي الزمالك إمكانية تخفيف العقوبة في حالة لم يهاجم إتحاد الكرة أما في حالة أساء للأتحاد سيكون من الصعب وقتها تخفيف العقوبة.



